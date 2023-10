Imperiall.pl Sp. z o.o. Kompleksowy obiekt dla aktywnych

Imperiall Resort & MediSpa położony jest w Sianożętach w Gminie Ustronie Morskie zaledwie 100 metrów od szerokiej plaży. Dzięki nowoczesnej bazie noclegowej i bogatej infrastrukturze, obiekt jest doskonale przystosowany

do aktywnego wypoczynku w tym pobytów sportowców. Komfortowe, przestronne i dobrze wyciszone apartamenty, pokoje hotelowe oraz całoroczne domki są idealną bazą dla aktywnych gości. Dodatkowo jesteśmy obiektem bardzo wszechstronnym i zaawansowanym technologicznie.

- Z uwagi na nasze zaplecze i możliwości wspieramy różnego rodzaju inicjatywy sportowe. Zarówno te lokalne jak i ogólnokrajowe. Jesteśmy w stanie np. zapewnić kompleksowe warunki do uprawiania sportów walki, przygotowania motorycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku – mówi Marcin Kozak, właściciel firmy.

Głównym atutem sportowców jak i zwykłych gości chcących aktywnie tu spędzić czas jest możliwość korzystania z szerokiej oferty usług. To m.in. komfortowe zakwaterowanie, bogate wyżywienie (także wg indywidualnej diety), nowoczesne i dobrze wyposażone MediSpa z komorą hiperbaryczną czy kompleks basenowy ze strefą wellness. To także sala Fitness Cardio, sala gimnastyczna wyposażona w ring, sala taneczna, stół do tenisa stołowego, wypożyczalnia rowerów, kijków do Nordic Walking, Outdoor Fitness Park oraz boisko wielofunkcyjne.