III liga piłkarska: Świt - Vineta 4:0 w derbach Pomorza Zach.

Inne zdanie niż napastnik Vinety mieli inni obserwatorzy spotkania. Od tego jednak momentu Świt już nie miał problemów z rywalami. Na boisku robił co chciał i gdyby musiał zdobyć pięć bramek to by je zdobył. Goście byli bierni, jakby nastawieni na możliwie najniższą porażkę.

- Nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą grę, bo źle by się to dla nas skończyło. A mamy jeszcze dwa mecze do rozegrania i postaramy się lepiej zakończyć ten rok - mówił Maciej Wyganowski, drugi trener Vinety.

Świt w II połowie zdobył trzy bramki (mógł przynajmniej dwa razy więcej), a ozdobą był gol Adam Ładziaka. - To nie był przypadek, wcale mi nie zeszła. Nastawiłem się na techniczne uderzenie - mówił Ładziak.

- Niestety, ale stałe fragmenty gry w wykonaniu Świtu zrobiły różnicę - stwierdził Wyganowski.

- Uważam, że od początku mieliśmy ten mecz pod kontrolą, zarówno w fazie ofensywy i fazie defensywy. Cieszę się, że udało się wygrać, zdobyć kolejne trzy punkty. Dla mnie nie miało znaczenia, że to było spotkanie derbowe, z masą podtekstów. Głównie liczyło się to, by dobrze pożegnać się z naszymi kibicami, bo to był ostatni mecz w tym roku - stwierdził Piotr Klepczarek, trener Świtu.