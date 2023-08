I Liceum Ogólnokształcące skorzysta z pomieszczeń Pałacu Młodzieży

W tym roku po raz drugi szkoły ponadpodstawowe przyjęły półtora rocznika do klas pierwszych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom rozpoczynającym od roku szkolnego 2023/2024 kształcenie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej–Curie w Szczecinie powstał pomysł, aby utworzyć dodatkową lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Pałacu Młodzieży przy ul. Piastów 7.

- Poprosiliśmy dyrektorów szkół o to, żeby wskazali nam potrzeby dodatkowych lokalizacji do prowadzenia zajęć. Zgłosiła się do nas pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i uznaliśmy, że najlepszym miejscem będzie budynek Pałacu Młodzieży - mówi Iwona Potrykus, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie.