Hotel? Apartamentowiec? Nowy właściciel olejarni na szczecińskim Golęcinie nie chwali się planami

Wiadomo, jednak, że firma poza projektowaniem apartamentów czy loftów, prowadzi również działalność hotelową w zabytkowych obiektach w Polsce. Do Grupy Arche należy m.in. pałac i folwark Łochów, zamek Janów Podlaski, cukrownia Żnin, Dwór Uphagena Arche Gdańsk.

- Gdy będą znane plany opublikujemy je do szerszej wiadomości - mówi Ewa Fabiańska z firmy Arche SA.

Warszawska firma Arche za 500 000 zł, przy 99-procentowej bonifikacie, z uwagi na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, kupiła kompleks dawnej olejarni. Plany nowego właściciela nie są jeszcze znane.

Zgodnie z warunkami sprzedaży nowy właściciel w terminie do 30 miesięcy musi sporządzić projekt oraz uzyskać niezbędne pozwolenia, umożliwiających rozpoczęcie działań inwestycyjnych. Firma Arche zapewnia, że zachowa historyczny charakter olejarni i przeprowadzi niezbędne prace renowacyjne, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

- Jesteśmy świadomi wagi tego zadania i będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem, aby Stara Olejarnia była miejscem spotkań lokalnej społeczności - czytamy w komunikacie firmy.

W budynku przy ul. Dębogórskiej od 1850 roku była olejarnia. Przez jakiś czas działała tam także fabryka szczotek a ostatnio odlewnia metali kolorowych, która istniała do połowy lat 90 tych. Potem budynek spustoszał. Przez kilka lat Fundacja Balet robiła wszystko, by przemienić go w reprezentatywny Dom Sztuki. Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że miał tam być hotel, internat, szkoła baletowa, teatr, galerie i rehabilitacja a cała inwestycja miała kosztować ponad 60 mln zł. Niestety nie udało się zebrać tych pieniędzy.