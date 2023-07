Hiszpanie, Grecy czy Chorwaci pewnie by nam zazdrościli standardu wypoczynku

- Baseny, zjeżdżalnie, ale też boiska czy place zabaw to atrakcje, z jakich można na urlopie korzystać także w czasie, gdy pogoda nie nadaje się na plażowanie - tłumaczy. - Przecież nie będę trzymała dzieci w pokoju. Nie po to wyjeżdżamy na urlop.

To wyniki ankiety, jaką Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła wiosną tego roku. Z ankiety tej wynika, że także to ważne jest szczególnie dla rodzin z dziećmi.

- Jest to jednak uzależnione od decyzji urzędników - na wszelki wypadek zastrzegają właściciele hotelu. Podkreślają też, że docelowo w „Gołębiewskim” w Pobierowie ma być 3000 miejsc.

Przyznaje, że czeka teraz na otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, bo ten obiekt zapowiada szereg zupełnie nowych atrakcji dla dzieci. Jeśli chodzi o wakacje, to pani Joanna do Hotelu Gołębiewski pojedzie pewnie w przyszłym roku, bo otwarcie tego hotelu zaplanowane jest na październik 2023 r.

W tym roku wybrała się do Wave Międzyzdroje Resort & SPA, gdzie obok całorocznego basenu z podgrzewaną wodą jest plac zabaw dla dzieci, a na plaży, działający także w niepogod,ę Wave Beach Concept, czyli strefa zabawy i relaksu. Dobrze też wspomina ubiegłoroczny urlop w Świnoujściu w hotelu Hilton ze specjalnymi atrakcjami basenowymi dla dzieci.

Odkryte polskie morze

Z kolei pani Alicja dopiero od kilku lat spędza urlopy nad polskim morzem.

- Bo do tego czasu wyjeżdżałam do Hiszpanii, Grecji czy Chorwacji - mówi. - W czasie pandemii musiałam skorzystać z oferty polskich hoteli i… jestem do dziś w szoku.

Nie spodziewała się, że nad Bałtykiem znajdzie tak piękne krajobrazowo miejsca, tak drobny i biały piasek na plaży, tak dobre ośrodki wypoczynkowe i hotele.

- Teraz już nawet nie myślę o wyjeździe za granicę - podkreśla pani Alicja. - Szkoda choćby czasu na długie podróże.

Turystka opowiada, że kiedy spaceruje wieczorami brzegiem Bałtyku, to często myśli o swoich zagranicznych wojażach i że Hiszpanie, Grecy czy Chorwaci gdyby tylko wybrali się do Międzyzdrojów, Ustki, Pobierowa, Mielna czy Sopotu pozazdrościliby Polakom tutejszych widoków, ale też rześkiego powietrza rano i niesamowitych zachodów słońca.