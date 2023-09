Historia nie musi być nudna! Pierwsze w Szczecinie zajęcia z wykorzystaniem VR [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Obecnie rynek gier komputerowych to jest kilkanaście milionów odbiorców w Polsce, a na świecie liczy miliardy osób. Instytut Pamięci Narodowej musi się zmieniać, musi się dostosować do zmieniającego się świata. Musimy w sposób atrakcyjny, z nowoczesnym, ciekawym przekazem trafić z naszą ofertą edukacyjną do tej najmłodszej grupy naszych odbiorców - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor oddziału IPN w Szczecinie.