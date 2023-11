Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim nagrodzeni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Plebiscyt medyczny Hipokrates został zorganizowany w tym roku już po raz jedenasty. Tak jak w poprzednich edycjach kandydatów do poszczególnych kategorii zgłaszali nasi Czytelnicy. Wśród nominowanych byli m.in. lekarze rodzinni, pediatrzy, stomatolodzy, chirurdzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy podczas udzielania pomocy swoim pacjentom wykazali się profesjonalizmem, a przy tym byli cierpliwi, pełni empatii i, co nie mniej ważne, kulturalni i sympatyczni - biorący udział w plebiscycie również i na te przymioty zwracali uwagę. To tym zaskarbili sobie przychylność swoich pacjentów, którzy zgłaszając ich do Plebiscytu Medycznego Hipokrates, a potem na nich głosując, odwdzięczyli się za ich zaangażowanie. To wielki zaszczyt, bo już sama nominacja do konkursu była dużym wyróżnieniem.

Zaszczytne tytuły specjalisty roku w kategoriach Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku i Pielęgniarka Roku zostały przyznane najpierw osobno w każdym mieście i powiecie. Następnie laureaci awansowali do wojewódzkiego finału. Kolejnym etapem plebiscytu jest udział finale ogólnopolskim - wezmą w nim udział zwycięzcy w każdej kategorii z każdego regionu Polski. Jego laureaci odbiorą nagrody podczas wielkiej gali plebiscytu, która odbędzie się 8 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.