Grupa Azoty Chemik Police przed szansą na pierwsze trofeum w sezonie

- To Chemik przyjedzie do Łodzi w roli faworyta. Jest w lepszej formie mentalnej, a nam pozostaje walczyć - mówi Paulina Maj-Erwardt, libero łódzkiej drużyny, a w przeszłości zawodniczka Chemika.

Od sezonu 2013/14 Chemik potrafił zdominować krajowe rozgrywki ligowe. Osiem razy sięgnął po mistrzostwo Polski. Ale w sezonie 2018/19 zajął 4. miejsce, co było określone porażką. Jeszcze gorzej policzankom poszło w ostatnim cyklu. 5. miejsce to było ogromne rozczarowanie. Chemika na tronie zastąpił ŁKS, który od początku rozgrywek był w czubie, mocno zainwestował w nowy sztab i zawodniczki. Inwestycje przyniosły oczekiwany efekt i teraz to łodzianki bronią tytułu.

- Czekamy na mecz o Superpuchar. To coś specjalnego, dlatego pokażemy naszą pełną koncentrację i najlepszą formę - zapowiada Martyna Łukasik, reprezentacyjna przyjmująca Chemika. - W łódzkiej hali dobrze się gra, często tam wygrywaliśmy, więc liczymy, że jesteśmy w stanie to zrobić kolejny raz. Jesteśmy mocniejszym zespołem, ale teraz to trzeba pokazać na boisku. Wierzę, że z każdym kolejnym meczem i treningiem będziemy coraz silniejsze.

Chemik dobrze rozpoczął sezon, ale egzaminatorów nie miał wymagających. Starcie z łodziankami będzie pierwszym poważniejszym sprawdzianem nowego zespołu. Wszystkie zawodniczki Chemika wiedzą, jakie są oczekiwania w klubie i kibiców.

- My musimy podejść do spotkania, jak do wszystkich wcześniejszych. Wiemy, że Chemik ma tylko jeden cel - wygrywać. Wierzę, że go zrealizujemy. Pewność siebie trzeba budować z meczu na mecz, a każda wygrana nas napędza - uważa przyjmująca Monika Fedusio.