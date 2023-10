Grupa Azoty Chemik Police po raz trzeci w trzech setach [ZDJĘCIA]

Chemik sezon rozpoczął od gładkich wygranych ze Stalą Mielec i Akademią Tarnów. Mecz z Pałacem też miał się zakończyć w trzech setach i ten plan policzanki zrealizowały.

Trener Marco Fenoglio nie zdecydował się na roszady w wyjściowym składzie. Co prawda w piątek do zespołu dołączyła już rozgrywająca z Chin Xia Ding, ale szkoleniowiec uznał, że jest za wcześnie, by Azjatka od razu wskoczyła do szóstki. Podstawową rozgrywającą w Bydgoszczy była więc Marlena Kowalewska. Chinka wchodziła na zmiany w pierwszym i trzecim secie, a mecz zakończyła z jednym punktem po stronie zdobyczy.

Podstawowy skład Chemika był taki sam, jak przed tygodniem. I to się sprawdzało, bo Chemik prowadził wysoko (np. 17:12) i wydawało się, że wygra pewnie. Ale rozregulował się, a Pałac zaczął odrabiać straty. W końcówce dochodził na punkt, ale policzanki zakończyły partię przy pierwszej piłce setowej. Skutecznym atakiem seta zakończyła Bruna Honorio.