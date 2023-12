Grudniowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Życzymy wam wesołych świąt, ale też chwili wymarzonego odpoczynku. No dobrze, może trochę więcej niż chwili. Tak, żeby udało się zatrzymać na te ostatnie dni roku i spędzić je z dala od pracy, obowiązków i rutyny. Po prostu po swojemu. Naładować baterie i wrócić w styczniu z porządkiem w głowie. Bo jeśli to się uda to wierzymy, że wszystko wam się uda. Nawet te najbardziej intrygujące, wymagające czy szalone postanowienia noworoczne. Inspiracji, by je podejmować z pewnością nikomu nie zabraknie. Szczególnie, gdy w Szczecinie tyle się dzieje.

A dzieję się naprawdę wiele. Lokalni pisarze tacy jak Maria Piórkowska-Urbaniak czy Sylwester Kowalski wydają kolejne książki. Zespół Kinomotiv już planuje następne produkcje filmowe. Projektantka Karen Heiduk tworzy nowe kolaże. A dziewczyny z Less Waste Market szykują się do przyszłych edycji targu, który bardziej niż biznesem, jest ukłonem w stronę ekologii. O wszystkich tych działaniach przeczytacie kilka stron dalej. Zostawiliśmy też dla was rozmowy z Mikołajem Trzaską i Maxem Cegielskim. Z tym pierwszym o muzyce i filmach. Z tym drugim o książkach i zapomnianych historiach Szczecina.