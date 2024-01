Gdy czekał na pociąg, poczuł, że ktoś chce mu kraść torbę podróżną. Śledztwo w sprawie rozboju na pl. Tobruckim w Szczecinie

Do napaści doszło w nocy z 4 na 5 sierpnia 2023 r. Jak ustalono, pokrzywdzony oczekując na pociąg usiadł na ławce na Pl. Tobruckim w Szczecinie. W pewnym momencie poczuł, że ktoś szarpie go za torbę podróżną. Sprawca kilkakrotnie uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, a gdy ten się przewrócił usiadł na nim i uderzał go pięściami w głowę i tułów.

Świadek zdarzenia, zawiadomił policję. Sprawca słysząc sygnały dźwiękowe radiowozu, uciekł z miejsca zdarzenia, zabierając pokrzywdzonemu torbę z zawartością m.in. portfela z zawartością pieniędzy, kart kredytowych, telefonu komórkowego i dokumentu tożsamości.