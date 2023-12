Gala Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Na Gali Wolontariatu byli obecni przedstawiciele władzy rządowej i władz samorządowych, członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Problemowych Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie i zasłużeni członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża, a także przedstawiciele instytucji i firm wspierających działania Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Gala Wolontariatu to wyjątkowe spotkanie, jedyne w swoim rodzaju, podczas którego możemy podziękować za zaangażowanie i poświecenie czasu wolnego na niesienie pomocy bardziej potrzebującym. To czas podziękowań wszystkim osobom, którym dobro człowieka nie jest obojętne- to również promocja humanitarnych postaw w tym idei wolontariatu, a także uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę ludzką - to nasza wspólna misja - mówią organizatorzy.