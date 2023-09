F.U.H. KRUK. Rodzinna firma z doświadczeniem

Oferta firmy jest bardzo szeroka i zadowoli najbardziej wybrednych klientów. - Zajmujemy się doradztwem w wyborze stolarki, sprzedażą, montażem oraz wszelkiego rodzaju serwisem. Zrzeszamy szereg specjalistów, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie. Współpracujemy z renomowanymi polskimi producentami, tak aby proponowane przez nas produkty spełniały wymagania i oczekiwania naszych klientów – mówi Paweł Kruk, szef firmy.

W Kruku duży nacisk kładzie się na wysoką kulturę pracy i zrozumienie potrzeb każdego klienta. Indywidualne podejście jest tu czymś oczywistym. - Oferowane przez nas produkty to takie, których samych nie powstydzilibyśmy się zakupić i zamontować w naszych domach czy mieszkaniach.

Stawiamy na jakość wykonanego montażu, skrupulatnie wszystko kontrolujemy od początku do końca – podkreśla Paweł Kruk.

Aby dotrzeć do nowych odbiorców firma bazuje nie tylko na poleceniach zadowolonych klientów, ale stawia na aktywny marketing. To m.in. działania w mediach społecznościowych, zlecanie artykułów, miejskie kampanie marketingowe (to np. reklamy na autobusach), ale też umieszczenie reklam w prasie (np. w dodatku „Dom i Ogród”).