Fotopunkt Grobla gotowy. Zrób sobie zdjęcie ze statkiem wpływającym do portu [ZDJĘCIA]

Portowy Fotopunkt Grobla jest już gotowy! Zakład Usług Komunalnych zakończył realizację kolejnego projektu ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Portowy Fotopunkt Grobla jest miejscem, w którym mieszkańcy oraz turyści mogą zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze Szczecina, na tle płynących po Odrze statków. Jest zlokalizowany w pobliżu brzegu rzeki, na pl. Leona Koczego.

- Przyciąga uwagę interesującą formą - dowiedzieliśmy się w Centrum Informacji Miasta. - Instalacja ma kształt dziobu łodzi, której burty wykonane zostały ze stali kortenowskiej, a pokład z desek ryflowanych z drewna modyfikowanego termicznie. Całość jest posadowiona na stalowej konstrukcji zabetonowanej w gruncie.

O odpowiednie tło do fotografii pomoże zadbać tablica z kodem QR, umieszczona "na pokładzie", która odsyła do strony internetowej informującej o ruchach statków na Odrze: https://www.szczecinpilot.pl/RUCH.PHP. Przy ul. Strzałowskiej stanął również znak informacyjny, kierujący do fotopunktu, nawiązujący wyglądem do całej instalacji.

Koszt wykonania Fotopunktu: niecałe 150 tys. zł. Zadanie zrealizowała firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak.