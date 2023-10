Fimal - Centrum Stolarskie oferujący szeroki asortyment płyt meblowych i blatów.

Jaka historia kryje się za powstaniem firmy?

Z pewnością historia pełna pasji. Jak przekonuje zespół - drzwi wewnętrzne i podłogi to coś więcej niż tylko element wykończeniowy. To niebanalne ozdoby, które mogą zmienić charakter całego wnętrza. Dlatego też powołano do działania Strefę Premium Fimal, która jest skierowana do najbardziej wymagających klientów, takich którzy poszukują oryginalnego wzornictwa i wysokiej jakości. To też miejsce dla osób, które w kreowaniu wnętrza kierują się dbałością o każdy szczegół.

Strefa Premium Drzwi i Podłogi oferuje najlepsze produkty renomowanych polskich, jak i zagranicznych producentów o unikatowym designie. W sprzedaży są drzwi m.in. firm: Porta, Dre Supreme, Erkado, InterDoor, Barański, Wikęd, Asilo. Oferujemy również szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych oraz desek podłogowych czołowych marek: Kährs, Jawor-Parkiet, Barlinek, Quick-step i wiele innych.