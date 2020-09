FASE z wizytą w Lipsku. Cenne doświadczenie i lekcja [ZDJĘCIA]

- Bardzo fajnie nas przyjęli. Dla mnie to jedna z najlepszych akademii piłkarskich w Europie, więc prezentowali wysoki poziom – mówi Krzysztof Białek, trener juniorów FASE.

Nasz zespół przegrał, ale sam wynik nie miał większego znaczenia. - Przede wszystkim liczyło się cenne doświadczenie. Na usprawiedliwienie powiem, że to był nasz trzeci mecz w ciągu sześciu dni, a to duża dawka dla juniorów. Myślę, że daliśmy radę, a z okazji gry z takim przeciwnikiem nie wypada rezygnować – dodaje Białek. - Przegraliśmy, ale np. nie wykorzystaliśmy karnego na 1:0 czy 3-4 idealnych sytuacji. Cenna lekcja na przyszłość, a otrzymaliśmy nagranie z wysokości, co przysłuży się do naszej analizy.

- To była nasza kolejna wizyta w centrum treningowym Die Roten Bullen. Dzięki Krystianowi Kalinowskiemu, który pracuje dla RB udało się nawiązać kontakt z najnowocześniejszą akademią w Europie i liczymy, że będziemy mogli w każdym okresie sparingowym sprawdzić umiejętności naszych zawodników na tle przyjaciół z Niemiec – dodaje Sławomir Kłos, dyrektor sportowy FASE. - Akademia RB skupia się tylko na najzdolniejszych młodych zawodnikach. Nie ma „drugich" zespołów, a każdy gracz wyróżniał się świetnymi warunkami fizycznymi, motorycznymi oraz technicznym. Od pierwszej do ostatniej minuty w grze zaobserwować można było agresję oraz niesamowitą chęć zwycięstwa. To wszystko sprawiało, że tempo gry było na bardzo wysokim poziomie.