FAKT! Spółdzielnie mogą korzystać z darmowej energii

Działalność ma na swoim koncie budowę największej rozproszonej instalacji fotowoltaicznej położonej w centrum miasta. Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na wysokich budynkach - 12 i 13 piętrowych przy zastosowaniu innowacyjnego systemu balastowego bez konieczności niszczenia powierzchni dachu budynku. Trzeba też dodać, że instalacja jest odporna na prędkość wiatru pow 145 km/h.

Jak tłumaczą przedstawiciele Talo Energy - zastosowanie innowacyjnego systemu odpornego na niebezpieczne czynniki pogodowe, jak silny wiar, pozwoliło na wdrożenie tego rozwiązania na innych budynkach. Obecnie z rozwiązań zastosowanych we Wrocławiu korzystają spółdzielnie w całej Polsce. Co ważne to jedyny w Polsce system z możliwością montażu powyżej 12 m.

Darmowa energia słoneczna dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych stała się faktem.

Montaż paneli fotowoltaicznych jest korzystny dla spółdzielni mieszkaniowych. Dachy budynków wielorodzinnych przeważnie są dobrze nasłonecznione, co jest wymaganym czynnikiem do montażu fotowoltaiki, a to z kolei przekłada się na produkcję darmowej energii dla potrzeb spółdzielni i mieszkańców. W zależności od skali inwestycji oszczędności mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych rocznie.