Fabian Urbański brązowym medalistą Mistrzostw Europy juniorów

Urbański w drodze po medal pokonał przeciwników z Turcji, Gruzji, Armenii, ale w półfinale uległ Ukraińcowi. Automatycznie zdobył brąz, bo w boksie nie ma pojedynków o brązowy medal.

- Jest to piąty medal z wielkiej międzynarodowej imprezy Fabiana. Wcześniej zdobywał już złoto, srebro i dwa brązy. Czyni go to jedynym takim zawodnikiem w historii polskiego boksu – mówi jeden z trenerów Skorpiona.