E.LINK - ciepło i ekonomicznie

Jak podkreśla, zawsze najważniejsza jest rozmowa z klientem, którą doświadczeni handlowcy przeprowadzają już na samym początku. – To nasza dewiza, aby klienta zrozumieć, aby dobrze odczytać, czego on oczekuje i skroić ofertę na jego miarę, a przy tym zaproponować atrakcyjną cenę. Chcemy, aby było jak najekonomiczniej i jak najcieplej. Nawet podczas dużego kryzysu, kiedy wszyscy drastycznie podwyższali ceny, my staraliśmy się utrzymać korzystną dla klientów ofertę. Zyskaliśmy wówczas o wiele cenniejszą, niż pieniądze rzecz: zaufanie naszych klientów i to cały czas procentuje – dodaje dyrektor Hondo.

E.LINK z kolei jest córką niemieckiej firmy LINK GmbH, która szczyci się 140-letnią tradycją. – Można powiedzieć, że E.LINK łączy biznes polski i europejski – mówi Andrzej Hondo, dyrektor zarządzający. E.LINK jest w stanie sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom. – Mamy całe portfolio profili, od współczynnika 1,0 do współczynnika 0,80. Wszyscy chcemy, aby nasze okna były jak najbardziej energooszczędne i o to w E.LINK dbamy. Dlatego też mamy w standardzie pakiety trzyszybowe – tłumaczy Irek Gabryś, dyrektor handlowy.

Koszalińska fabryka to docelowo trzy obiekty produkcyjne (fabryka jest w trakcie rozbudowy). Jeden z nowych obiektów już jest gotowy i ma tam być robiona stolarka nietypowa, duże przeszklenia, konstrukcje przesuwne i elementy o rozmaitych kształtach to coś co zaczyna odgrywać coraz większą rolę na rynku, dlatego E.LINK chce być na to przygotowany. Do końca roku ma być wyremontowana kolejna hala dedykowana poszerzeniu asortymentu o dodatkowe rynki zbytu jak USA czy Kanada.

Warto dodać, że choć klientami E.LINK są w większości klienci zachodni, to koszalińska firma aktywnie stara się zaznaczyć swoją obecność w regionie. E.LINK – co dla jej właścicieli jest bardzo ważne - współpracuje z lokalnymi firmami, wspiera także sportowców z regionu. – Jesteśmy sponsorem tytularnym piłkarzy ręcznych E.LINK Gwardii Koszalin oraz pierwszego klubu Futsal w Koszalinie LINK ETP Futsal Koszalin – precyzuje Andrzej Hondo.

Firma jest także ważnym pracodawcą na lokalnym rynku. – zatrudniając około 120 osób w oddziałach koszalińskim, słupskim i pod Bydgoszczą