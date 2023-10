Dziś wielki mecz Pogoń - Jagiellonia. Trener gości Adrian Siemieniec: obie drużyny uwielbiają atakować

Przyjeżdżacie do Szczecina jako lider. Patrzycie na wszystkich z góry. Dla pana ma to znaczenie, bo do tej pory mówił pan o tym, że właściwie to punkty to jedno, ale przede wszystkim patrzycie na rozwój zespołu? No zespół panu się rozwija cudownie… No i nie zmieniamy swojego patrzenia. Na dzisiaj po prostu nie stawiamy sobie takich daleko idących celów. Po prostu skupiamy się na każdym kolejnym meczu. I faktycznie przede wszystkim na tym, żeby z kolejki na na kolejkę i z treningu na trening piłkarze się rozwijali. I wypadkową tego powinny przynajmniej być dobre wyniki. Jeżeli ten proces jest dobrze prowadzony. To jest odpowiedzią na na to, co robimy, ale już niejednokrotnie powtarzałem i powtórzę jeszcze raz, że naprawdę jeszcze bardzo dużo czasu przed nami. Bardzo dużo elementów, których nie zrobiliśmy i w których trochę gonimy się z czasem. W ostatnim okresie nie mamy go dużo na proces treningowy. Ale nie mamy wpływu na terminarz. Naszym zadaniem jest się dostosować.

Strzelacie mnóstwo goli, Pogoń w tym elemencie, poza meczem z Piastem, też nie zawodzi. Można spodziewać się atrakcyjnego spotkania w Szczecinie. Jaki to będzie mecz? Myślę, że to będzie mecz, w którym dwa zespoły będą walczyć o inicjatywę i pewnie będą momenty, w których to Pogoń będzie miała inicjatywę i będą momenty, w których to my będziemy mieć inicjatywę. Kwestia tego, kto będzie miał tej gry więcej, kto wykorzysta momenty, które które sobie stworzy. Zarówno Jagiellonia jak i Pogoń to drużyny ofensywne. Które w głównej mierze interesuje ofensywa, a nie obrona własnej bramki. Tak na to patrzę i spodziewam się meczu w którym spotkają się dwa zespoły, które chcą dominować poprzez atak. I trzeba się się temu przeciwstawić i wykorzystać własne momenty. Ale to mówię oczywiście z perspektywy mojej drużyny.

Zapowiada się więc dobra reklama polskiej ekstraklasy. A jak pan wspomina dotychczasowe pobyty w Szczecinie? Chyba nie najgorzej, bo wygrywaliście tutaj, ale chyba na nowym stadionie pan jeszcze nie był.

Byłem już na nowym stadionie, chociaż nie pamiętam, czy był już w stu procentach gotowy i ja akurat po tym meczu wspomnień nie mam najlepszych, bo przegraliśmy 1:4. Ale to moim zdaniem nie ma znaczenia. Statystyki ani ani historia nie grają. To była inna Jagiellonia i inna Pogoń. To będzie nowy mecz i nowa historia. Te dziewięćdziesiąt minut rozstrzygnie po prostu która drużyna w tym meczu zasłuży na zwycięstwo.

O skład Jagiellonii pana nie pytam, to już ustaliliśmy. To może poda mi pan skład Pogoni?

(śmiech) Nie wiem czy ma to sens i nie, nie bawię się w takie rzeczy. W końcu to kwestia trenera Jensa i po jego stronie jest piłka. To jest jego drużyna i on wystawia skład i jest za to odpowiedzialny. Ja skupiam się na na swojej drużynie bo szkoda mi czasu na na takie rzeczy wolę się skupić na pracy i i na tym, żebym jak najlepiej przygotować swoją drużynę…

Panie trenerze, proszę przekazać pozdrowienia wszystkim zawodnikom pana zespołu, ale wybaczy pan. Tym razem nie skończę tej rozmowy zdaniem: niech wygra lepszy...

Dziękuję bardzo, jest to całkowicie zrozumiałe, że pan kibicuje Pogoni. Nie mam o to pretensji ani żalu. Trudno, żeby pan kibicował Jagiellonii… No może na drugim miejscu…