Dziś darmowa komunikacja miejska i pociągi regionalne

W związku z Dniem bez Samochodu w piątek pasażerowie autobusów i tramwajów będą zwolnieni z opłat za przejazdy – poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. W pojazdach komunikacji miejskiej zostaną zablokowane kasowniki oraz biletomaty.

Posiadacze aktywnego konta BikeS otrzymają w prezencie 60 minut darmowej jazdy rowerem miejskim. Dotyczy to także osób z wykupionym abonamentem. Bonus będzie dostępny przez całą dobę. Za darmo można też będzie jeździć pociągami regionalnymi. Dowód rejestracyjny samochodu będzie uprawniał do bezpłatnego przejazdu dwie osoby. Dotyczy to także pojazdów prywatnych, służbowych i leasingowych.