Dzień Niepodległości Ukrainy na Placu Zwycięstwa w Szczecinie [ZDJĘCIA]

O godzinie 18:30 będzie miało miejsce otwarcie manifestu oraz rozpoczęcie programu kulturalnego z udziałem ukraińskich artystów.

Na godzinę 19 planowany jest marsz wszystkich uczestników uroczystości. To będzie marsz przeciwko zbrodniom i okrucieństwom mającym obecnie miejsce na Ukrainie. Marsz odbywać się będzie ulicami: Plac Solidarności (start), ul. Małopolska, ul. Jarowita i przed Urzędem Wojewódzkim trzeba będzie skręcić w prawo w ul. Szczerbcową i ul. Wały Chrobrego.

Przyszło kilkaset osób, głównie Obywateli Ukrainy, ale też Polacy. Po drugiej stronie placu zgromadziła się grupka kontrmanifestantów, zdaniem których, Polska za bardzo angażuje się w Pomoc Ukrainie. Nad bezpieczeństwem czuwa policja.

- To my Wam dziękujemy bo dzięki Wam zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa- mówiła Beata Bugajska, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw Ukrainy.