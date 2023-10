Drużyna Brauna w Szczecinie wsparła lekarza antyszczepionkowca

- Jesteśmy tu, aby wesprzeć pana doktora Marcina Sowińskiego, który startuje do Sejmu z okręgu szczecińskiego. Pan doktor bardzo zaangażował się walką z absurdami dotyczącymi lockdownu - mówił Braun.

Sowiński bardzo krytycznie od dawna wypowiada się o lockdownie wprowadzonym podczas pandemii koronawirusa. Krytykował też szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Braun skomentował też dymisje w wojsku.

- Dymisja dwóch wodzów na kilka dni przed wyborami to skandal. Błaszczak do dymisji. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego do remanentu - mówił.