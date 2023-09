Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy

Podczas sesji Rady Powiatu w Policach druhnie Marice z OSP Brzózki został wręczony medal "Postawa godna naśladowania". Druhna nieraz udowodniła, że potrafi nieść pomoc potrzebującym.

- Marika to człowiek o wielkim sercu, gotowa stawić się na każde wezwanie, by pomagać innym - mówią znajomi. Niestety na przeszkodzie strażackiej służbie stanęła śmiertelna choroba.

- Marika i Łukasz to kochająca się Rodzina, której pół roku temu urodziła się wspaniała córeczka, Oliwcia. Niestety tuż po porodzie u Mariki wykryto guza mózgu - glejaka. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielkim ciosem diagnoza ta była dla tej wspaniałej Kobiety i dla jej bliskich. Nam chodzi o to, by Marika w pełni doszła do siebie i stanęła na nogi! Walczymy - czytamy w opisie zbiórki na www.pomagam.pl.