Dom Kultury Słowianin znów działa. Na otwarcie Ogólnopolski Zlot fanów Depeche Mode

To bardzo dobra wiadomość dla szczecinian. Po dwóch latach przerwy spowodowanej generalnym remontem budynku, DK Słowianin wznawia swoją działalność. Do oficjalnego otwarcia klubu dojdzie już w sobotę (4 listopada), o godz. 20 - na uroczystość został zaproszony prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Tak naprawdę Słowianin już działa - w czwartek odbyły się pierwsze zajęcia. Ale symboliczne otwarcie jednego z najbardziej znanych klubów w Szczecinie nastąpi w sobotę, w czasie "XXI Ogólnopolskiego Zlotu Fanów Depeche Mode".

- Wiem, że fani i sympatycy zespołu przyjadą do nas z najdalszych zakątków Polski i Europy - podkreśla Jacek Janiak, dyrektor SK Słowianin w Szczecinie. - 4 listopada wszystkie drogi będą prowadziły do Szczecina. A w Szczecinie, tak jak niegdyś, do klubu Słowianin.