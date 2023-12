Do zachodniopomorskiego idzie wiosna, ale jest szansa na białe święta

Tak. Już w sobotę będzie 8 stopni Celsjusza. Nadal będzie zachmurzenie duże, ale już z przejaśnieniami. Nie powinno padać. Po południu jednak może nas czekać mocniejszy wiatr. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu. Nie będą to jednak bardzo silne podmuchy. W Szczecinie i nad morzem ma wiać z prędkością do 40 kilometrów na godzinę.

Co to znaczy?

A jaka będzie niedziela?

Nadal pochmurna, nadal sucha, a temperatura wzrośnie nawet do 9 stopni C. Niestety, cały czas ma wiać wiatr.

I co dalej?

Początek przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplejszy. Temperatura w poniedziałek i we wtorek może nawet przekroczyć 10 stopni C. Ale też może padać deszcz.

I tak długo będzie z nami to ciepło?

Niestety, od środy się ochłodzi. W środę ma być już tylko 7 stopni C. W czwartek temperatura spadnie do 4 stopni C.

A w Wigilię?

W Wigilię będzie jeszcze chłodniej i jest szansa na opady śniegu. W dzień ma być temperatura plus 2 stopnie C, ale w nocy może spaść nawet do minus 1 stopni a C. Podobnie ma być w pierwszy i drugi dzień świąt. Jest też szansa na opady śniegu.