Do której godziny będą otwarte sklepy w sobotę, 23 grudnia? To będzie ostatni moment na zakupy

Godziny otwarcia sklepów w sobotę, 23 grudnia

23 grudnia sklepy będą otwarte w takich godzinach, jak otwarte są zawsze w soboty. W mniejszych miastach delikatesy, sklepy rybne i prywatne sklepy odzieżowe będą otwarte maksymalnie do godziny 13 lub 14. Wyjątkiem są oczywiście galerie handlowe i duże markety, takie jak: Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Aldi, Auchan, Netto, które będą otwarte do godziny 21, 22 lub nawet do godziny 23.

Godziny otwarcia sklepów Biedronka przed świętami Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Przedstawiciele sieci informowali, że jest to szczególnie ważne m.in. dlatego, że w tym roku nie będzie można robić zakupów w Wigilię, która wypada w niedzielę. Z tego powodu większość ponad 3 tys. placówek będzie otwarta co najmniej do 23.