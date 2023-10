Dlaczego policyjny pocisk zranił rolnika? Trwa śledztwo policji i prokuratury

Mężczyzna został ranny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale nie może na razie pracować. Prawdopodobnie będzie się domagał odszkodowania po ustaleniu sprawcy.

- Postępowanie jest na wstępnym etapie. Prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz uszkodzenia ciała - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do incydentu doszło we wtorek w miejscowości Chlebowo pod Stargardem. To tam znajduje się policyjna strzelnica. Nie ma zadaszenia, a jedynie tzw. rowy, które mają zatrzymywać wystrzelone naboje. We wtorek na strzelnicy odbywały się treningi stargardzkiego garnizonu. Jeden z wystrzelonych pocisków trafił w pracującego na polu rolnika, 26-letniego pana Dominika. Odległość, jaką przeleciał nabój to ok. kilometr.

Rolnik jechał wtedy ciągnikiem na polu. Strzał spowodował, że wypadł z pojazdu. Zauważył to jeden z jego kolegów. Wezwano pogotowie. Początkowo pomocy udzielono mu na miejscu. Okazało się jednak, że musi jechać do szpitala. Kula przebiła nadgarstek i utkwiła w przedramieniu drugiej ręki.

W sprawie ma się wypowiedzieć biegły do spraw balistyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli trzeźwi.