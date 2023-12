Dla niektórych nie ma świąt bez „Dziadka do orzechów”. W Szczecinie zadbała o to Olga Kuzmina [ZDJĘCIA] red.

Z miłości do baletu, z pedagogicznego zamiłowania do nauki tańca „przeprowadziła” przez scenę Opery na Zamku kilkudziesięciu artystów, w tym dzieci w różnym wieku. Wszystko tam było możliwe jak we śnie, każda rzecz mogła się zdarzyć…