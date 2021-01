Dla fanów Star Wars. TIE fighter stanął w Przecławiu. Zobacz ZDJĘCIA

- Podstawowy myśliwiec TIE firmy Sienar System - towar, którego po wodorze i głupocie było najwięcej w galaktyce - mawiał Corran Horn, mistrz Jedi. Model tej maszyny znanej wszystkim fanom gwiezdnej sagi jest w Przecławiu.

Dodajmy, że to drugi model, który znajduje się przed hotelem. Wcześniej w Przecławiu stanął kroczący transporter AT AT, czyli : All Terrain Armored Transporter, która odegrała decydującą rolę w bitwie o Hoth.

Wiemy, że gwiezdna kolekcja będzie się powiększać.