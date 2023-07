Devon Daniels – czwarty obcokrajowiec w składzie PGE Spójni Stargard

Działacze Spójni szybko więc przekonali trenera Sebastiana Machowskiego do pozostania w Stargardzie (niewiele się zmieni też sztab asystentów) i wspólnie budują skład. Z poprzedniego sezonu zostali jedynie Karol Gruszecki, Adam Brenk i Dominik Grudziński. Spójnia nie była w stanie zatrzymać m.in. Ajdina Penavy, Courtney’a Fortsona i Barreta Bensona, którzy szukali mocniejszych klubów, a pozostałym nie proponowała kontynuacji współpracy.

- Devon wrócił po kontuzji, której doznał podczas ostatniego roku gry w NCAA. Jestem pewny, że gdyby nie ta przerwa to grałby w poprzednim sezonie w znacznie bardziej renomowanej lidze. Serbia była pierwszym krajem za granicą, gdzie grał i tam go wypatrzyliśmy. Jestem przekonany, że dzięki swoim atutom w obronie i w ataku, w połączeniu ze swoim atletyzmem, będzie świetnym zawodnikiem dla naszego zespołu – uważa Sebastian Machowski, trener Spójni.

Pierwszym zatrudnionym obcokrajowcem był młody Serb Aleksandar Langović, a następnie zakontraktowano Wesley’a Gordona i Bena Simonsa. Langović i Gordon to gracze podkoszowi, a Simons skrzydłowy.

Daniel nie kończy tematu wzmocnień. Blisko klubu jest rozgrywający – spoza Polski.

- Dogrywamy ostatnie szczegóły. Lada moment powinniśmy ogłosić transfer – mówi Paweł Ksiądz, prezes Spójni. - Zdecydowaliśmy też, że przystąpimy do rozgrywek z piątką obcokrajowców. Licencja szóstego kosztuje ponad 100 tys. zł, więc jest to spory wydatek.

Możliwe, że Spójnia ściągnie jeszcze polskiego gracza, a skład uzupełnią wychowankowie klubu. Zespół ma rozpocząć przygotowania do nowego sezonu 15 sierpnia. Pierwsze dni to testy medyczne i później treningu na swoich obiektach. W planach nie ma obozu, ale będą wyjazdowe turnieje. 3 września Spójnia ma pojechać np. do Rostocku, a kilka dni później powalczy w Memoriale Romana Wysokiego w Szczecinie.

Na początku sierpnia Spójnia pozna też przeciwników w FIBA Europe Cup. Nasz klub ma zagwarantowany udział w fazie grupowej.