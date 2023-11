Dawna wieża Bismarcka z nową balustradą i z zabezpieczonym dachem. Jakie plany na 2024 roku? [ZDJĘCIA]

Nowa balustrada to blisko pół tysiąca słupków i 70 metrów poręczy giętej w okrąg z dokładnością do milimetrów. Całość została ocynkowana, pomalowana proszkowo, wklejona na żywicę wraz z kotwami kutymi przez kowala w piecu. Jak mówi właściciel, wytrzyma kolejne 100 lat.

To, co cieszy to zabezpieczenie dachu zabytku. Woda nie będzie wdzierać się do wnętrza konstrukcji.

- Zrobiliśmy hydrofobizację, woda spływa jak z karoserii wypolerowanego samochodu - mówi pan Wojciech.

W przyszłym roku - na wiosnę - zakończą się prace na dachu. Jednak w planach jest rekonstrukcja potężnych drzwi wejściowych. To dwa potężne skrzydła o blisko czterometrowej wysokości.