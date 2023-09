Dariusz Matecki, kandydat PiS na posła: Będę walczyć o polską historię

- Opisujemy w niej postaci, którym obecnie buduje się na Wołyniu pomniki, nie tylko zresztą o Banderze. Zamieszczone są tam również poruszające tę tematykę fragmenty książek Marka Koprowskiego.

Strona działa od sierpnia. Napisana jest po ukraińsku i po polsku (w przyszłości mają powstać niemieckie i angielskie wersje językowe).

- Tę stronę kieruję do Ukraińców mieszkających w Polsce - twierdzi. - By poznali prawdę o tych ludziach - często bowiem nie mają świadomości, kim byli i co robili. Chcę, by się dowiedzieli o masakrach ludności polskiej na Wołyniu.