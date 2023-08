Czy woda w kranach w Szczecinie jest bezpieczna? Czy zagraża nam legionella?

- Sytuacja w województwie zachodniopomorskim i w Szczecinie z bakterią legionelli jest stabilna - uspakaja Paweł Mayko, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Cały czas sytuację nadzorujemy i sprawdzamy jakość wody.

Dodaje przy tym, że w związku z sytuacją w innych regionach kraju, w naszym województwie nadzór sanepidu jest teraz wzmożony, pobierane są dodatkowe próbki poza harmonogramem. Aktualne wyniki badań w Szczecinie nie budzą zastrzeżeń.

- Nieustannie monitorujemy sytuację szczególnie w tych miejscach, gdzie są ludzie z obniżoną odpornością - dodaje. - To dotyczy przede wszystkim szpitali, DPS-ów, ale także internatów.

Uspakaja też Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- W Szczecinie woda podlega ciągłej kontroli. Codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie badania są prowadzone w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta, niezależnie od ujęcia - podkreśla Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK. - W Stacjach Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w naszych kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym i jest bezpieczne.