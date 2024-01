Czy King Szczecin obroni mistrzostwo Polski? „Cały czas układamy puzzle”

King mógł pierwszą rundę zakończyć na pozycji wicelidera, ale potrzebował do tego wygranej z Treflem z Netto Arenie. Nic z tego – sopocianie zagrali lepszą koszykówkę.

- Kluczowe było nastawienie: realizacja założeń taktycznych i defensywa. Nie położyliśmy się przed Kingiem i to my zdominowaliśmy ten mecz – mówił Mikołaj Witliński, podkoszowy Trefla.

- King to jeden z najlepszych ofensywnych zespołów w lidze, więc wykonaliśmy świetną robotę. Bardzo dobrze się prezentowaliśmy od początku, a zatrzymać Kinga na takim poziomie w Szczecinie jest dobrym osiągnięciem – dodał Żan Tabak, trener Trefla.

Mecz rozpoczął się o godz. 19.30 1 stycznia. Wynik świadczy, że Trefl długo nie balował na Sylwestra.

- Nie było zabawy. Przyjechaliśmy do hotelu, posiłek i do pokojów. Wiem, że fajnie byłoby świętować powitanie nowego roku, ale mamy świadomość, że jesteśmy częścią rozgrywek, że obserwują nas kibice. Była robota do wykonania, więc w Sylwestra poprosiliśmy tylko o symboliczną lampkę szampana dla każdego z zawodników. Po krótkim toaście rozeszliśmy się do pokojów. W tym roku mam taką grupę ludzi, że nie muszę się martwić i obawiać o ich profesjonalne podejście do swoich obowiązków – mówił Tabak.