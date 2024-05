Czy będą wyłączenia prądu 6.05 w zachodniopomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (6.05 13:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Warzymice, ul. Rubinowa 5, 6, dz.nr 16/3 do 16/5. 6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Klępino od numeru 1 do numeru 16B oraz od numeru 64B do numeru 100 6.05 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Malechowo 91, 91A, 92, 92a, 93, 93A, 94, 95, 117/3, 117/5, 118/1, 125, Malechówko 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, od 5 do 7, 7A, 8, 9, od 11 do 13, 13A, 13B, 13C, od 14 do 16, 16A, 17, 17/2, 18, 19, 19A, od 20 do 22, 22A, od 23 do 33, 34A, 34B, 35, 36, 69, I, II, III, 18, 27, 46, 79/2, 79/3. 5.06 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla ul. Sprinterska, Maratońska, Olimpijska, Kolarska, Orna 1 do 5, Nehringa 50 do 66. 7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Manowo ulice Leśna 15, 15/3, 17, 19, 21, 23, 46, Łąkowa 13, 15, 17 od 7 do 11, 11 i, 11 ZA, 11 ZE, 11D, 11E, 53/3. 5.06 od godz. 8:30 do 16:30

Szczecin, ul. Zadumana 2 do 8. 8.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Marzanny, Strzałowska 2 do 10, 37 do 42. 8.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Azaliowa dz.nr 86/3, Urodzajna 2b, 5 do 11, dz.nr 2/1, 6/6, 94/2, 95/4, 95/5, 95/8. 7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Buczynowa 6 do 22 parzyste, 17 do 23 nieparzyste, dz.nr 220, 221/222. 7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

9.05 od godz. 8:00 do 19:00

Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

11.05 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 68b, dz.nr 435.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Myślibórz Wielki 19P, dz.nr 346, 348 do 354, 359, 361.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryfiński

Moryń ul. Dworcowa nr 13, 13A, 13B, 15C, 18

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Mętno działka numer 137/2

9.05 od godz. 8:00 do 14:00