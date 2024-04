Czy będą braki prądu 25.04 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Klępino od numeru 1 do numeru 16B oraz od numeru 64B do numeru 100 6.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat policki

Dębostrów, 48a do 50, dz.nr 160/13, 230/2, przepompownia Pd22, wodociągi, ROD Chemik.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

27.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pilchowo, ul. Warszewska dz.nr 131/37 do 131/40, Widokowa 32.

29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Police, ul. Nadbrzeżna 34b do 34d, 34h, 34i, dz.nr 105/17.

29.04 od godz. 9:00 do 15:00

Miroszewo, 2 do 4, 9 do 12, 15, 22, 26, dz.nr 207/4, 207/5, 907 do 909, 913 do 918, 924.

30.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryfiński

Orzechów od numeru 18 do numeru 29

26.04 od godz. 8:00 do 14:00

Orzechów od numeru 1 do numeru 17

26.04 od godz. 12:00 do 17:00