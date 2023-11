Czworonożny funkcjonariusz "Karzeł" i jego przewodnik odnaleźli mężczyznę, którego życie było zagrożone

1 listopada w godzinach porannych, policyjny dyżurny otrzymał informację, że z jednego ze szpitali oddalił się młody mężczyzna. Według opinii lekarza stan zdrowia 18-latka zagraża jego życiu.

Do akcji poszukiwawczej został skierowany asp. Piotr Szczepanowski wraz ze swoim czworonożnym partnerem. "Karzeł" po nawęszeniu rzeczy mężczyzny pokierował policjanta na wyjście ze szpitala, a następnie doprowadził przewodnika na przestanek autobusowo-tramwajowy. Istniało zatem przypuszczenie, że 18-latek wsiadł do jednego ze środków komunikacji miejskiej.

- Policjant ustalił, iż zaginiony mógł udać się do jednego z hoteli robotniczych, gdzie wcześniej pomieszkiwał. Mundurowy ustalił, że faktycznie jest on tam zameldowany. Zastał 18-latka w jednym z hotelowych pokoi. Z uwagi na jego stan zdrowia wezwał na miejsce karetkę Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna został odwieziony do szpitala i jest już pod opieką lekarzy - informuje szczecińska policja.