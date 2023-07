Coraz niższe ceny na wyprzedażach w szczecińskich sklepach. To drugi czy trzeci etap wyprzedaży?

Dziewczyny liczą, że uda im się upolować coś ciekawego i to po niskich cenach. Nie przejmują się, że te najbardziej popularne rozmiary już się „rozeszły". One bowiem są „posiadaczkami” rozmiaru 34 i 36, albo inaczej XS.

- Zauważyłam, że w niektórych sklepach wyprzedaże weszły już w trzecią — ostatnią fazę — mówi Zuza, która w środę przed południem wybrała się na zakupy z koleżanką. - To wcześnie, bo miałyśmy nadzieję, że ta trzecia, a zarazem najtańsza faza, zacznie się dopiero w sierpniu.

Z kolei sprzedawczynie przyznają, że choć popularność wyprzedaży jest jak zwykle spora, to w porównaniu z ubiegłymi latami, zdecydowanie mniejsza.

- Widać, że ludzie nie mają pieniędzy — mówią i dodają, że zauważyły także iż klienci coraz więcej rzeczy zwracają. - Tak nie było jeszcze rok temu — podkreślają.

Zuza z koleżanką przyznają, że mają w tym roku znacznie okrojony budżet na letnie zakupy i dlatego czekały na ostatnie przeceny, które teraz sięgają bardzo często już minus 70 proc. Te obniżki powyżej 50 proc. to sygnał, że wyprzedaże doszły do końca swojego okresu.

Co teraz tanieje?

Lipiec to miesiąc, w który nowe niższe ceny otrzymują ubrania. Teraz w znanych sieciówkach, gdzie ubiera się większość Polek i Polaków, znajdziecie tylko końcówki wyprzedażowego asortymentu. Kończą się też wyprzedaże na meble i małe AGD. Ale za to na większe obniżki możesz liczyć w sklepach z walizkami i akcesoriami podróżniczymi. Nie było ich na początku czerwca ani w lipcu, bo to najbardziej gorący okres dla takiego właśnie towaru. Teraz kiedy już pierwsze „apetyty” na nową walizkę na wakacje zostały zaspokojone, akcesoria podróżnicze zaczynają mieć coraz bardziej atrakcyjne ceny.