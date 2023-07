Co wydarzyło się w Ogrodach Śródmieście? Są dwie wersje pobicia

- Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo prowadzą czynności w sprawie pobicia, do którego miało dojść w nocy z piątku na sobotę przy ul. Wielkopolskiej. Zawiadomił o tym fakcie jeden z pokrzywdzonych, który bezpośrednio zgłosił się do komisariatu. Funkcjonariusze ustalają świadków zdarzenia, przesłuchują te osoby oraz przeglądają monitoring z miejsca zdarzenia. Czynności są w toku - mówi kom. Anna Gembala z KMP w Szczecinie.

Do pobica doszło w sobotę w nocy. Kilka godzin później w internecie pojawił się wpis o poszukiwaniu świadków zdarzenia. Autor sugerował, że za napaścią stoją ochroniarze klubu. Tymczasem jak ustaliliśmy, wcale nie jest to takie pewne. Wiadomo natomiast, że pobite osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wśród poszkodowanych jest syn jednego z najbogatszych szczecinian oraz brat jednego z pracowników klubu. Bywali w Ogrodach Śródmieście już wcześniej. Są znani właścicielom klubu.

Ogrody Śródmieście to bardzo popularne wśród szczecinian miejsce spotkań zorganizowane na tyłach jednej z wilii. Cechą charakterystyczną są leżaki z których można oglądać koncerty.

Jak ustaliliśmy, w piątek przyszła tam rekordowa w tym sezonie liczba gości. Lokal jest zamykany ok. 2 w nocy. Tradycją jest, że chwilę przed zamknięciem, głos Krystyny Czubówny z głośnika, zapowiada koniec imprezy. Od tego momentu jeszcze przez chwilę czynny jest bar. I to właśnie w takim momencie, przy barze doszło do awantury. Z naszych ustaleń wynika, że do pobicia doszło między dwoma grupkami mężczyzn, którzy stali w niedalekiej odległości od siebie.