Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie z nagrodami na międzynarodowym konkursie chóralnym we Włoszech!

Ze zgłoszeń eliminacyjnych, które napływały z całego świata, organizatorzy wyłonili te najlepsze – po jednym przedstawicielu z danego kraju. Polskę reprezentował Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Jak zgodnie mówią chórzyści - Już samo zaproszenie nas, jako jedynych z Polski, było ogromnym wyróżnieniem i napawało dumą cały zespół.

Poprzeczka postawiona była bardzo wysoko, bo poza Polską swoje reprezentacje wystawiły m.in. Kanada, Filipiny, USA, Słowenia, Hiszpania, Włochy czy Chiny.

Nie pozostawało nic innego jak podjąć rzucone wyzwanie, włożyć w to co robią całe swoje serca i udowodnić, że wybór ich spośród wielu nie był przypadkowy. Po niezliczonych próbach i godzinach przygotowań dotarli do Gorycji i zrobili to. Wywalczyli nagrodę główną! Chór Politechniki Morskiej jest pierwszym polskim chórem z tytułem Grand Prix w tym konkursie!