Chemik Police po wygranej z #Volley chwilowo został liderem tabeli. ZDJĘCIA

Chemik zaczął nowy sezon rewelacyjnie. Wygrał pięć pierwszych pojedynków ligowych i wszystkie po 3:0. Serię policzanek zatrzymały dopiero przed tygodniem zawodniczki ŁKS Commerceon Łódź. Łodzianki wygrały 3:2 po pełnym dramaturgii meczu. W ten weekend Chemik wrócił na zwycięskie tory.

W niedzielę Chemik podejmował w hali Netto Arena #Volley Wrocław. Przyjezdne to zespół z dolnych partii tabeli, ale zdołał wyrwać faworytkom jedną partię - pierwszą. To tylko podrażniło policzanki, które później nie pozostawiły wątpliwości na temat tego, kto był lepszym zespołem w niedzielę w hali Netto Arena. MVP meczu została Martyna Łukasik (16 punktów, 48% w ataku, 1 as 1 blok).

Policzanki nie rozegrają w tym tygodniu swojego meczu Pucharze CEV. Ich rywalki, Hapoel KFAR Saba wycofał się z rozgrywek, a wszystko spowodowane jest aktualną sytuacją w Izraelu.