Ceny mieszkań w Szczecinie. Ile zapłacimy teraz za mieszkanie? Sprawdź te oferty! 20.11.2023

Za ile można już dziś można kupić mieszkanie w Szczecinie?

Ceny są różne, zależą od lokalizacji, budynków i warunków.

Komu zależy na szybkiej sprzedaży czterech ścian, ten musi zgodzić się na obniżkę ceny. Dzisiejsza sytuacja na rynku nieruchomości to odwrotność tego, co obserwowaliśmy rok temu. Gdy kredyty były bardziej dostępne, to zarówno klienci indywidualni, jak i inwestorzy, dosłownie bili się o mieszkania. Teraz bitwa toczy się wśród właścicieli posesji. Oni chcą sprzedać, zatem walczą o klienta.

Przedstawiamy Wam ostatnie oferty z portalu OLX dotyczące naszego miasta. Jeśli szukasz mieszkania w Szczecinie to warto zajrzeć do naszej galerii i sprawdzić oferty. Znajdziecie tam zdjęcia oraz ceny mieszkania.