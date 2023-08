Ceny gęsi Pipa poszły w dół, a do tego okazało się, że prototypem gęsi Pipa wcale nie jest gęś Pipa

Jeszcze nie tak dawno też panowała opinia, że swoją sławę gęś Pipa zawdzięcza filmikom, jakie na TikToku zaczął umieszczać pan Kamil. Teraz te filmiki z sympatycznym ptakiem do dziś biją rekordy popularności, zaliczając milionowe odsłony. A zdjęcia i filmy są tegorocznym hitem. Dlaczego tak się dzieje, Bo to filmiki o przyjaźni, jaka zrodziła się między ptakiem a człowiekiem. Pan Kamil stał się ulubieńcem Pipy, a Pipa jego żywą maskotką i przyjaciółką. Media opisywały jak do tego doszło? Okazało się bowiem, że nad Jezioro Tarnobrzeskie gęś sprowadziła Magdalena Magiera, która ptaka kupiła na rolniczym targu. Zwierzę miało wtedy zaledwie trzy tygodnie. Gąska żyła sobie nad jeziorem, ale gdy tylko pojawia się w pobliżu pan Kamil, od razu do niego podbiega i radośnie się z nim wita.