Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę [ZDJĘCIA]

Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest elementem ogólnopolskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego pierwotnie powołanego do całodobowej obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer alarmowy 112 oraz reagowania na zagrożenia środowiskowe i przekazywania informacji do służb ratunkowych. Z czasem Centrum obarczano kolejnymi obowiązkami (m.in. zapewnienie opieki psychologicznej czy zgłaszanie zdarzeń na przejazdach kolejowych).

Stanowisko ma więc odpowiednia akustykę eliminującą pogłos, sprzęt na którym pracują dyżurni jest najwyższej klasy a meble posiadają ergonomię gwarantują maksymalną wygodę.

- Do tego, obok, przygotowany jest pokój socjalny, kuchnia gdzie można sobie przygotować posiłek i aneks wypoczynkowy - mówi Małgorzata Smolarek. - To jest niezwykle ważne. Operatorzy pracują w systemie 12-godzinnych dyżurów. Są praktycznie bez przerwy narażeni na stres. Muszą więc mieć miejsce, by się wyciszyć, odreagować.

Operator w trakcie dyżuru odbiera przeciętnie około 150 telefonów. Najwięcej jest ich w czasie Sylwestra. Poza tym ludzie dużo dzwonią w święta i latem, w czasie wakacji. Wtedy liczba telefonów rośnie dwukrotnie.

Kiedy ludzie dzwonią pod nr 112? W wypadku pożaru, kiedy popełnione zostało przestępstwo, doszło do wypadku lub zatrucia środowiska. Ale nie tylko wtedy. Dzwonią również, by zamówić pizzę, zapytać o numer telefonu do różnych instytucji, zapytać o której zgodnie z planem odchodzi pociąg albo po prostu, by sobie pogadać.