Byliśmy na nowej wieży w Wolinie. Kiedy atrakcja będzie dostępna dla turystów? [ZDJĘCIA]

- Wierzę, że to wszystko będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom Wolina, którzy będą mieli piękne miejsce wypoczynku i rekreacji - mówi Ewa Grzybowskja. - Ale nie ukrywam, że liczę także na to, że sama wieża będzie tym elementem, który przyciągnie do nas turystów. Do tej pory jesteśmy znani przede wszystkim z Centrum Słowian i Wikingów, jesteśmy oczywiście z tego dumni. Chcemy jednak sprawić, aby turyści zechcieli poznać także tę część miasta, szczególnieszczególnie że widok z wieży jest naprawdę spektakularny: to widok na Zalew, całe to bogactwo przyrody i przepiękna panorama Wolina. Wierzę, że ten ruch turystyczny stanie się też dla nas motorem rozwoju gospodarczego - dodaje i zwraca uwagę, że przebudowywana droga ekspresowa S3 oraz inne inwestycje w gminie to elementy, które złożą się na wzrost atrakcyjności Wolina.