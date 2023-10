Byli piłkarze Pogoni Szczecin w Europie i USA. Korespondencyjny pojedynek Adriana Benedyczaka i Adama Buksy

W Serie A nie wiedzie się drużynie Salernitany, w której od sierpnia występuje Mateusz Łęgowski. 20-letni pomocnik w ostatnim tygodniu zagrał 5 minut Frosinone, w środę nie zagrał z Empolii i w sobotę pełne spotkanie z Interem. Salernitana jest w grupie spadkowej i mówi się, że z klubem pożegna się trener Paulo Sousa, który ściągał Łęgowskiego.

W meczu Salernitany z Empoli (0:1) pełny mecz rozegrał Sebastian Walukiewicz. Trudno go jakoś specjalnie chwalić za występy, ale najważniejsze, że środkowy obrońca od początku września regularnie występował w meczach ligowych. W niedzielę jego zespół przegrał 0:3 z Bologną, a Walukiewicz grał 90 minut i popełnił błąd przy jednej z bramek.

Na poziomie Serie A jest też Marcin Listkowski. Jego Lecce ostatnio wyhamowało – porażki z Juventusem i Napoli. Zajmuje 7. miejsce w tabeli. Listkowski łapie się do kadry meczowej, ale w lidze jeszcze nie zagrał. Regularnie za to gra Pontus Almqvist. Szwed do czerwca grał w Pogoni.