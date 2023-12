Boże Narodzenie. Czy Boże Dziecię machnie na nas z rezygnacją? [Felieton]

Boże Narodzenie. Jest z nami od wieków. Było w czasach zaborów, było kiedy trwała jedna, a potem druga wojna. Było tydzień po tym jak na ulicach miast Wybrzeża ginęli robotnicy i o dziwo było też kiedy generał, chcąc ratować władzę, zakazał prawie wszystkiego. Boże Narodzenie było zawsze.

Jest i teraz. Pytanie, czy jest tak, jak chce kolęda. Czy znowu wraz z narodzinami Boga struchlała moc, ogień skrzepł, blask ściemniał. Czy jest tak, że najważniejszy jest On. Pan niebiosów. Czy słowo znów stało się ciałem i czy zamieszkało między nami? Jezus przyszedł na świat, po to by nas zbawić. Nauczając, czyniąc cuda, cierpiąc dźwigając krzyż na Wzgórze Czaszki. W końcu umierając za nasze grzechy. Te, które już popełniliśmy i te, które mając wolną wolę, dopiero popełnimy. Nie mógłby tego zrobić gdyby się nie urodził. To właśnie tutaj w szopie pośród siana i zwierząt (jak chce legenda) jest początek naszego zbawienia. Dlatego tak bardzo na ten dzień, dzień Bożego Narodzenia czekamy. Bo jest w nim jakaś magia.