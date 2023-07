Bóbr na plaży w Trzęsaczu. Spokojnie, to tylko wycieczka [WIDEO]

Nietypowego gościa zauważyły przy falochronie bawiące się na plaży dzieci.

- Foka, foka...! - zaczęły krzyczeć.

Chwilę później przy falochronie zebrała się grupa turystów. Zaczęli robić zdjęcia, nagrywać filmiki... Ale z brzegu. Na wszelki wypadek kąpiący się wyszli wody.

- To dziwne, że się tu pojawiła - komentuje wczasowicz ze Stargardu. - Foki są w Gdańsku. Do nas raczej nie zaglądają - twierdzi.

Pływające wzdłuż falochronu zwierzę w ogóle nie zwracało uwagi na plażowiczów. W końcu podpłynęło do brzegu. Wtedy się okazało, że to bóbr.

- To nic nadzwyczajnego. Wcale nie jest to nienormalne zjawisko - tłumaczy dr hab. Lidia Felska-Błaszczyk z wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. - Wprawdzie bóbr jest zwierzęciem żyjącym przy zbiornikach słodkowodnych, to jednak, jeśli rodzina bobrów mieszka gdzieś w pobliżu Trzęsacza, mogą od czasu do czasu popływać w morzu.