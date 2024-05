Błyskawiczne śledztwo w sprawie pirata drogowego. Jest akt oskarżenia Mariusz Parkitny

Pościg zakończony kolizją z tramwajem na pl. Grunwaldzkim w Szczecinie Suszą! Szczecin

Nie dość, że kierował samochodem pod wpływem alkoholu i nie zatrzymał się do kontroli, to jeszcze spowodował stłuczkę z tramwajem. Teraz będzie tłumaczył się przed sądem. Na razie trafił do aresztu, bo był już skazany za podobne przestępstwo.